Kuszą "rewolucyjnymi zmianami w emeryturach". ZUS wydał jednoznaczny komunikat

Te z pozoru atrakcyjne komunikaty mają jeden cel: wyłudzić dane osobowe, takie jak numer PESEL, dane logowania do bankowości elektronicznej, a nawet pieniądze.

Oszuści stosują wyrafinowane metody, by uwiarygodnić swoje działania. Na platformach Facebook, Instagram, czy X tworzą fałszywe profile i strony, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak oficjalne kanały ZUS. Nazwy typu "ZUS-online", "ZUS-pl", czy "Emerytura ZUS 2025" są łudząco podobne do autentycznych, a logotypy niemal identyczne - lekko zmieniona czcionka czy kolorystyka są trudne do zauważenia, zwłaszcza dla osób starszych.