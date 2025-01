Nie będzie badań dla myśliwych. Koalicjant głosował tak, jak opozycja

W głosowaniu udział wzięło 429 posłów. Za odrzuceniem projektu nowelizacji ustawy o broni i amunicji rękę podniosło 225 osób . To 174 polityków PiS, Michał Kołodziejczak z Koalicji Obywatelskiej, poseł Lewicy Tadeusz Tomaszewski, 29 polityków PSL szesnastu przedstawicieli Konfederacji oraz czterech członków koła Wolni Republikanie.

Badania myśliwych. Nowelizację przygotowała Polska 2050

Ewa Szymanowska (Polska 2050) podkreśliła, że celem projektu jest zrównanie wymogów badań dla posiadaczy broni palnej po to, by zapewnić rodakom bezpieczeństwo. Według niej obecne przepisy mają luki, które mogą skutkować tragediami ludzkimi. Szymanowska zaznaczyła, że obecnie w Polsce pozwolenie na posiadanie broni w celach łowieckich wymaga jednorazowego przeprowadzenia badań lekarskich i psychologicznych. Tymczasem osoby posiadające broń w celach ochrony osobistej muszą ponawiać takie badania co pięć lat.