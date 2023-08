Program Moja Woda. Jaki jest jego cel?

Moja Woda to program dofinansowań do przydomowych instalacji zatrzymujących wodę z opadów lub roztopów. W ramach programu Moja Woda można dostać pieniądze na montaż przydomowych instalacji zatrzymujących wodę pochodzącą z takich źródeł. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął program w 2020 roku, kontynuując go w 2021 roku. W tym roku zaczęła się jego trzecia edycja.

Celem programu Moja Woda jest ochrona zasobów wodnych i zwiększenie retencji wody oraz wykorzystanie tych wód m.in. do podlewania ogrodów i terenów zielonych. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa anonsując otwarcie programu w czwartek 3 sierpnia powiedziała, że pieniądze z dotychczasowych edycji wyczerpywały się maksymalnie w dwa miesiące, dlatego trzeba się spieszyć ze składaniem wniosków.

Moja Woda – jakie warunki trzeba spełnić?

By wziąć udział w programie Moja Woda, należy spełniać określone warunki. Program jest adresowany do właścicielu, współwłaścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, na której wybudowano jednorodzinny budynek mieszkalny. Dofinansowania na deszczówkę nie można jednak dostać dwa razy na tę samą nieruchomość, dlatego te, które już uczestniczyły w programie są z niego automatycznie wyłączone.

Beneficjenci będą mogli dostać dotację do 6 tys. złotych, ale nie więcej niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych realizowanego projektu. Z kolei minimalna kwalifikowana kwota inwestycji to 2 tys. zł. Dotacje będą mogły uzyskać inwestycje, które zostaną zakończone nie później niż 30 czerwca 2024 r.

Jeśli WFOŚiGW przyzna dotację, to należy zrealizować inwestycję. Można to zrobić samodzielnie lub zapłacić wykonawcy. Trzeba pamiętać, że realizacja nie może zostać zakończona przed złożeniem wniosku o dotację. Z kolei po realizacji i rozliczeniu inwestycji, kompletna dokumentacja, w tym zdjęciowa, obejmująca cały proces inwestycji, musi być przechowywana przez trzy lata, a sama instalacja musi być w tym czasie użytkowana.

Jeśli przy ewentualnej kontroli okaże się, że inwestycja nie była użytkowana przez określony czas, dofinansowanie może zostać cofnięte. W takim wypadku pieniądze muszą zostać zwrócone.

Moja Woda – wniosek o dofinansowanie do deszczówki

W celu ubiegania się o dotację trzeba złożyć wniosek do odpowiedniego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Należy do niego załączyć dokumenty potwierdzające wydatek (np. faktury za zakupy).

Wniosek odnajdziemy po zalogowaniu na portalu beneficjenta właściwego WFOŚiGW.

Wniosek programu Moja Woda uzupełniamy na stronie i za jej pośrednictwem przekazujemy do rozpatrzenia. Konieczne będzie także dostarczenie papierowego egzemplarza z podpisami.

Nabór wniosków do programu Moja Woda będzie trwać do wyczerpania budżetu. Wynosi on 130 mln zł, jeśli pieniądze się skończą, WFOŚiGW może ogłosić zakończenie składania wniosków.

Należy pamiętać o rozliczeniu dotacji, które trzeba zrobić do 10 miesięcy od otrzymania pozytywnej decyzji o dofinansowaniu. Niedopełnienie tego obowiązku także może grozić cofnięciem dotacji.

Moja Woda – ile wyniesie dofinansowanie?

Koszty kwalifikowane programu Moja Woda to przede wszystkim zakup, dostawa, montaż i budowa instalacji do zbierania wody. Konkretnie może wybudować instalacje do:

zbierania wód opadowych i roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych na posesji;

retencjonowania wód opadowych i roztopowych w zbiornikach (nadziemnych, podziemnych, otwartych, zamkniętych);

retencjonowania wód opadowych i roztopowych w gruncie;

retencjonowania wód opadowych i roztopowych na dachach (zielone dachy);

wykorzystywania retencjonowanych wód za pomocą m.in. pomp, filtrów, przewodów, zraszaczy, sterowników.

Wybór instalacji za pieniądze z dofinansowania Moja Woda jest więc naprawdę szeroki. Można ją dostosować do swoich potrzeb i preferencji.



Zobacz również:

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!