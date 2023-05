Nasila się szturm na granicy polsko-białoruskiej. "Operacja hybrydowa trwa"

W czwartek do Polski usiłowało się nielegalnie przedostać z Białorusi 151 osób. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Narewce zatrzymali obywatela Ukrainy, który przewoził pięciu Syryjczyków i dwóch Turków (oni również podawali się za obywateli Syrii). Mężczyzna trafił do aresztu za pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu granicy i przeprowadzaniu przez nią migrantów.

Według danych Straży Granicznej w tym roku zatrzymano 314 organizatorów i pomocników procederu nielegalnego przekraczania granicy polsko-białoruskiej.

Migranci zorganizowani, pomagają im służby z Białorusi

Cudzoziemcy są również coraz lepiej zorganizowani. W ostatni weekend ujęto 81 osób, w tym między innymi obywateli Maroka, Nigerii i Indii - próbowali się dostać do Polski. Szturmujących było więcej, ale co najmniej 11 z migrantów, na widok polskiego patrolu, zawróciło na stronę białoruską.



Podczas tego szturmu funkcjonariusze z Białowieży zostali obrzuceni kamieniami. "Niektóre osoby w grupie były zamaskowane, posiadały radiotelefony" - informowali pogranicznicy. Zdaniem Straży Granicznej świadczy to o tym, że nielegalna migracja cały czas jest wspierana przez białoruskie służby.

Pod koniec kwietnia funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej dotarł do materiału filmowego, na którym widać, jak przebiega proces rekrutacji tzw. "kurierów" przez służby białoruskie. Polscy pogranicznicy zauważają, że nielegalne próby przekraczania granicy to niezwykle dochodowy interes. Zyski z niego czerpią również służby białoruskie.

"Kurier" za przewóz osób, które nielegalnie przekroczyły granice naszego państwa otrzymuje od 500 do 700 euro za osobę. Oferty te przedstawiane są między innymi w filmach instruktażowych umieszczanych w mediach społecznościowych w grupach, gdzie cudzoziemcy poszukują pracy.