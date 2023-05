Łukaszenka skomentował "słowa" Skrzypczaka. Nie gryzł się w język

Dziennikarz kanału Rossija zapytał w czwartek Alaksandra Łukaszenkę, czy może skomentować "agresywne wezwania byłego wicepremiera obrony narodowej Polski do powstania w Białorusi".

Białoruski dyktator: Jesteśmy gotowi. Niech przychodzą

- Niestety, oni moich wezwań nie słuchają - mówił Łukaszenka, dodając, że już kilka miesięcy wcześniej informował, że "oni szykują się na Białoruś".

Zdjęcie Białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka / kremlin.ru /

- To, że oni się szykują wiemy już od dawna. Czekamy na tych, o których mówił ten chory generał, jeśli dobrze pamiętam, że to o to chodzi. Wiemy, że tam tworzone są chorągwie, całe pułki i bataliony. Oni tak to nazywają. Przede wszystkim wiemy, gdzie oni się znajdują, znamy ich imiona, znamy ich wszystkich. Jesteśmy gotowi. Niech przychodzą - powiedział białoruski dyktator.