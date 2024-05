Kleszcze wędrowne ( Hyalomma marginatum ) są nieco większe od swoich pospolitych odpowiedników. Mierzą ok. 8 mm, a poznać można je po charakterystycznych pasiastych odnóżach. Ich ciało może mieć kolor od rudobrązowego do prawie czarnego. Szybko się poruszają i aktywnie tropią potencjalnych żywicieli. Najczęściej pasożytują na koniach.

Pajęczaki są bardzo groźne dla zdrowia i życia człowieka - mogą one przenosić niebezpieczne bakterie i wirusy, m.in. wirusa krymsko-kongijskiej gorączki krwotocznej (CCHFV). Chorobie towarzyszy wysoką śmiertelność (10-60 proc.).

- Mało prawdopodobne, by u nas ich nie było. Miejsca ich występowania są jednak zapewne izolowane i trudno wytypować okolice do poszukiwań. W 2023 roku byliśmy kilka razy na południu Polski, gdzie warunki wydawały się dobre dla tego kleszcza. Ale nie udało się nam go znaleźć - powiedziała w rozmowie z PAP prof. Anna Bajer z UW.