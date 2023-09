Latające pająki. Nie każde osobniki wybierają się w podróż

"Rekordzistów spotykano na wysokości nawet kilku tysięcy metrów. Co zaskakujące, dzięki swoim zdolnościom do lotu to właśnie pająki są często pierwszymi zwierzętami kolonizującymi niezamieszkałe lądy (takie jak wyspy wulkaniczne)" - tłumaczy Dziektarz we wpisie i dodaje, że na lot decydują się głównie młode pająki.