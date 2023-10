Dominikana. Żaba gigant na wyginięciu. Winna chytridiomikoza

Badacze z Londyńskiego Towarzystwa Zoologicznego podają przyczynę szybkiego wymierania gatunku - w 2002 roku został zaatakowany przez chytridiomikozę, chorobę grzybiczą skóry wywoływaną przez grzyby z rodzaju Batrachochytrium. U zarażonych płazów dochodzi do spadku transportu elektrolitów w naskórku, co prowadzi do zatrzymania pracy serca. W ciągu ostatnich 20 lat na skutek choroby populacja żab gigantów na zmniejszyła się o 99 procent, a choroba doprowadziła już do wymarcia co najmniej 90 innych gatunków płazów na świecie.