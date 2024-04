Po ciepłej sobocie przyszła kolej na jeszcze gorętszą niedzielę. A to nie koniec tak wysokich - jak na kwiecień - temperatur w Polsce , bowiem wskazania przekraczające 25 stopni Celsjusza nie znikną aż do wtorku.

Pogoda w Polsce. Upały na razie nie ustąpią

Jak można wyczytać z map opublikowanych przez IMGW, tak wysokie temperatury nie skończą się jednak w niedzielę. Także w poniedziałek temperatura maksymalna wyniesie około 24 st. C w centrum do 26 st. C na południu i zachodzie kraju. We wtorek z kolei znów wróci najwyższa, jak dotąd, zapowiadana temperatura, czyli 27 stopni, której - zgodnie z prognozą - doświadczą mieszkańcy zachodniej Polski.