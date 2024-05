Pogoda w najbliższych dniach będzie bardzo wymagająca, z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami i porywistym wiatrem. Mimo to nocami będzie coraz cieplej. Po kilku dniach jednak nastąpi zmiana - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Jeszcze jedna mroźna noc

Chociaż "zimni ogrodnicy" i "zimna Zośka" już nas opuściły, to przymrozków nie będziemy mogli definitywnie pożegnać. Minusowe temperatury pojawią się jeszcze w nocy z czwartku na piątek . Według specjalistów z IMGW w kotlinach górskich oraz miejscami na wschodzie przy gruncie temperatura może spaść do -1 stopni Celsjusza .

Piątek będzie jeszcze słoneczny, z temperaturami od 15 do 18 stopni nad morzem i obszarach podgórskich do 19-23 stopni Celsjusza w reszcie kraju. Na południu w ciągu dnia pojawi się więcej chmur, z przelotnymi opadami oraz lokalnymi słabymi burzami.

Kolejna noc - z piątku na sobotę - będzie cieplejsza i przymrozki się nie pojawią . Temperatury wówczas wyniosą od 7 stopni na wschodzie do 12 st. C na zachodzie. Sobota natomiast będzie pochmurna, z przelotnymi opadami i miejscowymi burzami , które na południu Polski mogą być silniejsze. Miejscami suma opadów może sięgnąć 25 mm.

Cieplej w kolejnych dniach

W niedzielę i poniedziałek w całej Polsce będą się pojawiać przelotne opady deszczu , a miejscami również burze . Tym burzom mogą towarzyszyć silne ulewy oraz wiatr osiągający w porywach prędkość do 60 km/h.

Za dnia termometry pokażą od 21-23 stopni Celsjusza na wschodzie i północy do nawet 25-26 stopni na południu i zachodzie. Chłodniej będzie nad morzem: od 14 do 18 st. C.