Najbliższe dni będą bardzo nieprzyjemne . W wielu miejscach pojawią się ulewy i burze. To jednak nie wszystko. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pomarańczowe ostrzeżenie związane z prognozowanymi upałami. Dotyczy ono najgorętszych godzin we wtorek i w środę .

Pogoda zrobi się groźna. Ostrzegają przed upałem

Na tych terenach we wtorek i środę synoptycy spodziewają się temperatur od 30 do 32 stopni Celsjusza. Bardzo ciepło będzie tam również w nocy: od 17 do 19 st. C.