To mogą być jedne z najbardziej ulewnych dni w ostatnim czasie. Niedługo w części kraju nastąpi prawdziwe oberwanie chmury. Miejscami spadnie nawet 150 litrów wody na metr kwadratowy. Tak intensywne ulewy mogą prowadzić do lokalnych podtopień. W związku z fatalną pogodą obowiązują alerty IMGW od pierwszego do trzeciego stopnia w pięciu województwach. Dowiedz się, gdzie spadnie najwięcej deszczu.