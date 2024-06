W Dzień Dziecka i pierwszy dzień meteorologicznego lata niemal w całym kraju prognozowane są burze . Miejscami nawałnicom będą towarzyszyć ulewne deszcze od 35 mm do 40 mm, lokalnie nawet do 50 mm.

IMGW wydało nowe alerty. Burze ominą tylko jeden obszar

Musimy przygotować się też na grad (do 3-4 cm średnicy, lokalnie więcej) oraz silny i porywisty wiatr , który powieje z prędkością do 80 km/h. Według meteorologów istnieje również ryzyko rozwoju trąby powietrznej.

Jeden wyjątek: Pas nadmorski

W reszcie kraju - poza pasem nadmorskim - obowiązują alerty pierwszego stopnia. Temperatura maksymalna wyniesie natomiast od 19 st. C do 26 st. C. Nad morzem powinno być około 17 st. C.