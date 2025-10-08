Północno-zachodnia i zachodnia część Polski jest pod wpływem stopniowo nasuwającego się niżu znad Morza Barentsa. Wieczorem w środę na krańce północno-zachodnie nasunie się również strefa frontu chłodnego - przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Warunki te będą znacząco wpływały na pogodę w kraju. W środę niebo będzie w przeważającej części zasnute gęstymi chmurami, z wyjątkiem wschodu i południowego wschodu, gdzie pojawią się większe przejaśnienia oraz lokalne rozpogodzenia.

Temperatura maksymalna na większości obszaru kraju wyniesie od 12 st. C do 16 st. C, chłodniej będzie w rejonach podgórskich oraz lokalnie w strefach opadów deszczu - tam termometry pokażą od 10 st. C do 11 st. C.

Prognoza pogody. Zima nadciąga nad Polskę. Opady deszczu ze śniegiem

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie pozostanie duże i całkowite, z wyjątkiem krańców wschodnich i południowo-wschodnich, gdzie pojawią się większe przejaśnienia oraz rozpogodzenia, a opady nie wystąpią.

Na pozostałych terenach spodziewane są okresowe opady deszczu, a wysoko w Tatrach również deszczu ze śniegiem. Na Podkarpaciu powstaną lokalne mgły ograniczające widoczność do około 300 m.

Temperatura minimalna wahać się będzie od 4 st. C do 7 st. C na wschodzie, około 10 st. C w centrum oraz od 11 st. C do 13 st. C na zachodzie. W rejonach Podkarpacia spodziewane jest chłodniej - około 2 st. C.

W czwartek przewidywane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, szczególnie w podgórskich rejonach Karpat, gdzie suma opadów może osiągnąć około 10 mm. W wyższych partiach Tatr prognozowane są opady deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu.

Temperatura maksymalna na dużej części kraju wyniesie od 12 st. C do 16 st. C, cieplej lokalnie na zachodzie - około 17 st. C. Najchłodniej będzie na krańcach wschodnich, gdzie termometry pokażą około 11 st. C.

Długoterminowa pogoda. Śnieg i przymrozki na południu Polski

Według długoterminowej prognozy IMGW, od poniedziałku nastąpi ochłodzenie. Na południu kraju temperatura minimalna wyniesie minus 1 st. C.

Od wtorku do czwartku temperatura nad ranem może spaść od minus 4 st. C do minus 2 st. C. W regionach południowych prognozowany jest również śnieg, który utrzyma się do czwartku.

W przyszłym tygodniu na wschodzie, południu i w centrum kraju temperatury mogą osiągnąć zaledwie tylko 5-7 st. C.

