Znaczące ochłodzenie nieuniknione. Nadchodzą opady śniegu
Od dłuższego czasu mamy do czynienia z jesienną i mało przyjemną aurą, wszystko jednak wskazuje na to, że największy spadek temperatury przed nami. Do końca tygodnia utrzymają się stosunkowo dobre warunki, ale tuż po weekendzie nad Polskę zacznie napływać zimne powietrze z północy. Termometry w wielu miejscach wskażą ujemne temperatury, a nawet pojawi się pierwszy śnieg.
Północno-zachodnia i zachodnia część Polski jest pod wpływem stopniowo nasuwającego się niżu znad Morza Barentsa. Wieczorem w środę na krańce północno-zachodnie nasunie się również strefa frontu chłodnego - przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Warunki te będą znacząco wpływały na pogodę w kraju. W środę niebo będzie w przeważającej części zasnute gęstymi chmurami, z wyjątkiem wschodu i południowego wschodu, gdzie pojawią się większe przejaśnienia oraz lokalne rozpogodzenia.
Temperatura maksymalna na większości obszaru kraju wyniesie od 12 st. C do 16 st. C, chłodniej będzie w rejonach podgórskich oraz lokalnie w strefach opadów deszczu - tam termometry pokażą od 10 st. C do 11 st. C.
Prognoza pogody. Zima nadciąga nad Polskę. Opady deszczu ze śniegiem
W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie pozostanie duże i całkowite, z wyjątkiem krańców wschodnich i południowo-wschodnich, gdzie pojawią się większe przejaśnienia oraz rozpogodzenia, a opady nie wystąpią.
Na pozostałych terenach spodziewane są okresowe opady deszczu, a wysoko w Tatrach również deszczu ze śniegiem. Na Podkarpaciu powstaną lokalne mgły ograniczające widoczność do około 300 m.
Temperatura minimalna wahać się będzie od 4 st. C do 7 st. C na wschodzie, około 10 st. C w centrum oraz od 11 st. C do 13 st. C na zachodzie. W rejonach Podkarpacia spodziewane jest chłodniej - około 2 st. C.
W czwartek przewidywane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, szczególnie w podgórskich rejonach Karpat, gdzie suma opadów może osiągnąć około 10 mm. W wyższych partiach Tatr prognozowane są opady deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu.
Temperatura maksymalna na dużej części kraju wyniesie od 12 st. C do 16 st. C, cieplej lokalnie na zachodzie - około 17 st. C. Najchłodniej będzie na krańcach wschodnich, gdzie termometry pokażą około 11 st. C.
Długoterminowa pogoda. Śnieg i przymrozki na południu Polski
Według długoterminowej prognozy IMGW, od poniedziałku nastąpi ochłodzenie. Na południu kraju temperatura minimalna wyniesie minus 1 st. C.
Od wtorku do czwartku temperatura nad ranem może spaść od minus 4 st. C do minus 2 st. C. W regionach południowych prognozowany jest również śnieg, który utrzyma się do czwartku.
W przyszłym tygodniu na wschodzie, południu i w centrum kraju temperatury mogą osiągnąć zaledwie tylko 5-7 st. C.