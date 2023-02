Jak powiedział rzecznik rządu, w czwartek do godz. 9.50 łączna liczba rozliczonych elektronicznie podatników PIT przekroczyła 600 tys. Müller dodał, że w ubiegłym roku pierwszego dnia z elektronicznych rozliczeń skorzystało 200 tys. osób.

Twój e-PIT. Rzecznik rządu zachwala, są problemy techniczne

Rzecznik rządu stwierdził, że nie ma obowiązku dokonywania żadnej czynności, jeśli podatnik PIT nie rozlicza dodatkowych ulg i nie trzeba pilnować żadnych terminów. Müller stwierdził, że tegoroczne rozliczenie zawiera "historyczną obniżkę podatków" wprowadzoną przez rząd, w wyniku której podatek PIT spadł stopniowo z 18 do 12 proc., a kwota wolna od podatku wzrosła z nieco ponad trzech tysięcy do 30 tys. zł.

Müller poinformował, że rząd pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami elektronizacji usług publicznych, kończą się prace nad rozwojem i dodatkowymi możliwościami systemu mObywatel. Projekt odpowiedniej ustawy niebawem zostanie przyjęty przez Radę Ministrów.

Nowe przepisy zakładają m.in. że elektroniczny dowód osobisty zostanie w pełni zrównany z tradycyjnym dowodem.

System Twój e-PIT. Problemy z logowaniem

Ministerstwo Finansów poinformowało, że we wtorek, 14 lutego w e-Urzędzie Skarbowym będzie można rozliczyć swój e-PIT. Jak się jednak okazało strona nie działała poprawnie z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, a logowanie do niej trwało nawet do kilkudziesięciu minut i nie zawsze kończyło się sukcesem.

Interia sprawdziła, czy logowanie do systemu przebiega płynnie. O godz. 17 w czwartek wciąż mieliśmy problemu z uzyskaniem dostępu do rządowej strony, odpowiedzialnej za elektroniczne rozliczanie zeznania podatkowego.

Zdjęcie Mieliśmy problem z logowaniem się do systemu / INTERIA.PL