Rozlicz się sercem. Przekaż 1,5 proc. Fundacji Polsat

Wypełniając deklarację PIT możemy zadeklarować przekazanie 1,5 proc. swojego podatku dla dowolnie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Jedną z nich jest działająca od lat Fundacja Polsat. Można to zrobić wpisując w deklaracji podatkowej numer KRS 0000135921 lub wyszukując w systemie e-PIT nazwę Fundacji Polsat z listy.

Każdego roku Fundacja Polsat przekazuje cały dochód uzyskany od podatników na cele statutowe, czyli ratowanie zdrowia i życia najmłodszych. Dzięki zgromadzonym w ten sposób środkom Fundacja finansuje dla podopiecznych m.in. indywidualny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, sprzęt ortopedyczny, specjalistyczną rehabilitację, leki, czy środki opatrunkowe.

W ubiegłym roku udało się w ten sposób zebrać 5,3 mln zł.

Fundacja Polsat to jedna z największych organizacji pozarządowych działających na terenie Polski, od blisko 26 lat kieruje swoją pomoc do chorych dzieci i ich rodziców. Do dziś Fundacja objęła swoją pomocą 42 307 małych pacjentów i wsparła finansowo 2 681 placówek: szpitali i ośrodków medycznych oraz szkoły, przedszkola i ośrodki z pieczy zastępczej w całym kraju, które zostały wyremontowane lub wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny. W sumie na cele statutowe Fundacja przekazała dotąd 282 916 900,80 złotych.