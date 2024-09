MSWiA odpowiada na żądania byłego szefa policji

Po przesłuchaniu prokuratura powiadomiła, że "były szef policji poinformował, że nie rozumie stawianych mu zarzutów i odmówił ustosunkowania się do nich". Gen. Szymczyk zażądał również uzyskania zgody właściwego ministra do spraw wewnętrznych i administracji do przesłuchania.