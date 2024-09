Generał Jarosław Szymczyk - były komendant główny policji - usłyszał dwa zarzuty. Śledczy wezwali go do siedziby w roli podejrzanego. - Generał stwierdził, że nie rozumie zarzutów i odmówił ustosunkowania się do nich - przekazała prokuratura. Materiał dowodowy w dużej mierze jest niejawny. Sprawa dotyczy wybuchu wybuchu granatnika w gabinecie ówczesnego szefa policji, do którego doszło w grudniu 2022 roku.