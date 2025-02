Kolejny dzień powitał nas trzaskającym mrozem. Po zimnych pierwszych godzinach poniedziałku we wtorek doświadczamy powtórki z zimowej "rozrywki". Poranek okazał się mroźny w większości Polski, a najniższe temperatury zanotowano w Jeleniej Górze , gdzie było -17,4 st. C . W górach było jednak jeszcze zimniej.

Mrozy nie odpuszczają, zwłaszcza na południu

Na północy Polski oraz w Karpatach możemy się spodziewać opadów śniegu , które z czasem będą się przemieszczać na południowy wschód i obejmą część centrum kraju. Będą to dosyć krótkie, choć miejscami intensywne opady. Lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść około 5 cm, a na Warmii do 10 cm. Miejscami pojawią się też burze - prognozuje IMGW .

Polska podzieli się na bardziej pochmurną północ i przeważnie słoneczne, spokojne południe. Termometry pokażą od -2 do 1 stopnia, a na Wybrzeżu do 2 st. C. Najzimniej będzie na terenach podgórskich, gdzie możemy się spodziewać miejscami od -6 do -3 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.