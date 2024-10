Poranek jest chłodny, a w niektórych miejscach - zwłaszcza na wschodzie i południu - nawet mroźny. Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o godz. 6:00 w Kozienicach było -2,3 st. C. Szybko jednak się ociepli.

Pogoda w czwartek wyraźnie się poprawi

Oprócz przymrozków rano trzeba się jeszcze liczyć z gęstymi mgłami lokalnie na południu, przede wszystkim w Małopolsce. Mogą one ograniczać widzialność do 300 metrów, a w dolinach Karpackich nawet do około 100 metrów. Reklama

Czwartek będzie jednak słoneczny i przeważnie bezchmurny, z piękną i spokojną pogodą. Najchłodniej w ciągu dnia będzie na wschodzie i południu kraju: 12 st. C. W centrum termometry pokażą około 15 stopni, zaś na najcieplejszym zachodzie będzie można liczyć na 18 stopni Celsjusza.

W ciągu dnia będziemy mieć do czynienia z prawdziwą złotą polską jesienią, na którą liczy wielu z nas.

Poranek najchłodniejszy był na wschodzie. W Kozienicach o godz. 6:00 było zaledwie -2,3 st. C / wxcharts /

Wiatr przeważnie będzie słaby na wschodzie, jednak w reszcie kraju musimy się liczyć z silniejszymi porywami, zwłaszcza w jego zachodniej połowie. Tam w porywach może osiągać do 55 km/h, a na terenach podgórskich Sudetów lokalnie nawet do 90 km/h. Najmocniejsze porywy spodziewane są wysoko w Sudetach: do 130 km/h.

Sporo alertów na południu

Z powodu silnego wiatru od rana na Dolnym Śląsku obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia. Już wcześniej wydano pomarańczowe alerty w południowej części województwa.

W czwartek rano z kolei wystosowano ostrzeżenia pierwszego stopnia, obejmujące południowo-zachodnie powiaty Dolnego Śląska. Tam średnio powieje z prędkością do 40 km/h, a w porywach do 85 km/h. Te alerty obowiązują do godz. 16:00 w piątek. Reklama

Pogoda nam nie sprzyja

Z powodu chłodu i przymrozków rano warunki w Polsce będą niekorzystne i takie będą również w ciągu dnia.

Miejscami na wschodzie i południowym wschodzie warunki będą jednak korzystne, zaś wieczorem w całym kraju będą już obojętne.



W ciągu dnia w praktycznie całej Polsce warunki biometeorologiczne będą niekorzystne / IMGW /

