Tusk uderza w Morawieckiego. "Już nawet nie udają"

"Już nawet nie udają" - napisał na platformie X w sobotę Donald Tusk, odnosząc się do poparcia George'a Simiona w wyborach na prezydenta Rumunii przez Mateusza Morawieckiego. Premier dodał, że "to lider jawnie prorosyjskiej i antyeuropejskiej partii". Z kolei wiceprezes PiS odpowiedział Donaldowi Tuskowi, że ten powinien "milczeć, ewentualnie przeprosić", nazywając go "dzieckiem 'niemiecko-rosyjskiego resetu'".