"Dzisiaj jest pierwsza niedziela Adwentu, a więc początek radosnego oczekiwania i przygotowania się na święta Bożego Narodzenia. Życzę Państwu, żebyście mimo wielu przedświątecznych obowiązków znaleźli czas na chwilę refleksji nad wartościami, które niosą te wyjątkowe Święta" - napisał na Facebooku premier Morawiecki.

Adwent to okres przygotowania na Boże Narodzenie obchodzony w kościołach chrześcijańskich, który rozpoczyna się od pierwszych nieszporów w pierwszą niedzielę Adwentu, przypadającą cztery tygodnie przed Świętami Bożego Narodzenia. Adwent trwa do Wigilii Bożego Narodzenia, czyli do 24 grudnia.



Reklama

Samo słowo "adwent" pochodzi z języka łacińskiego "adventus", które oznacza przyjście. Dla starożytnych Rzymian oznaczało oficjalny przyjazd Cezara. W okresie wczesnego chrześcijaństwa odnosiło się ono do podwójnego przyjścia Chrystusa: jako człowieka i jako sędziego na końcu świata.