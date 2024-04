Zapewnił, że do tej pory wiele propozycji rolników zostało uwzględnionych. W tym kontekście wymienił m.in. dopłaty do zbóż i kukurydzy .

Minister Czesław Siekierski rozmawiał z rolnikami. "Przegląd Zielonego Ładu"

Minister dodał, że rząd chce m.in. wspólnie z rolnikami zrobić przegląd Zielonego Ładu . - Umówiliśmy się również do przygotowania systemowego rozwiązania w różnych obszarach rolnictwa. Ma to być realizowane na szczeblu centralnym z udziałem różnych grup rolników. W tym celu muszą być powołane międzyresortowe zespoły, bo problemy rolnictwa nie rozwiąże tylko ministerstwo rolnictwa - mówił.

Siekierski powiedział również, że sobotnie rozmowy z rolnikami dotyczyły także tego, na jakich warunkach ukraińskie rolnictwo będzie mogło wstąpić do UE , żeby to wejście "nie naruszyło stabilności polskiego rolnictwa".

- Rozmawialiśmy o opłacalności, bo dziś jest opłacalność bardzo słaba. Bo to nie tylko ceny paliwa i ceny nawozów, ale też ceny energii. Przecież rolnik potrzebuje energii do szeregu urządzeń. To była rozmowa odpowiedzialna, ale to dlatego, że rolnicy prowadzą firmę. Rolnik musi patrzeć na ceny, koszty produkcji, to jest patrzenie takie gospodarcze. Stąd rozmowa ta była na dużym stopniu odpowiedzialności obywatelskiej" - ocenił minister.