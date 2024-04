Minister rolnictwa wydał oświadczenie. Chodzi o zboże z Ukrainy

Minister Czesław Siekierski w oświadczeniu poinformował o usunięciu ze strony resortu listy przedsiębiorców, którzy sprowadzali zboże z Ukrainy do Polski.

Zboże z Ukrainy. Minister przeprasza za opublikowanie listy importerów

Czesław Siekierski podkreślił, że od czasu opublikowania listy w internecie do resortu napływają m.in. skargi, oczekiwania sprostowań oraz zapowiedzi procesów sądowych, co utwierdziło go w przeświadczeniu, że "decyzja o upublicznieniu listy była błędna i nieodpowiedzialna".