Kołodziejczak o "hakach" na rolników. Kowalczyk: Nie dajmy się zwieść

Do wpisu Michała Kołodziejczaka odniósł się również minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

"Wiarygodność Kołodziejczaka... Jaką bzdurę jeszcze wymyśli, żeby o nim mówiono? Nie dajmy się zwieść kolejnym kłamstwom" - napisał polityk.

"O, prawy człowiek się odezwał - przez którego bankrutują gospodarstwa i ludzie nie mają co do garnka włożyć. Marchewka w Biedronce po 6,80, cebula po 6-8 zł. Za chwilę to tylko pana będzie stać na warzywa. Co jeszcze zamierza pan zrobić, żeby ludzie pana przeklinali? Do roboty!" - odpowiedział ministrowi Kołodziejczak.