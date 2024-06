Mikołaj Pawlak nie stawił się przed komisją śledczą

- Komisja zwróci się do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o zastosowanie kary porządkowej wobec Mikołaja Pawlaka zgodnie z art.12 ustawy o komisji śledczej - przekazała Magdalena Sroka , przewodnicząca komisji śledczej ds. Pegasusa.

Mikołaj Pawlak przed komisją. Opuścił salę

- Dotyczy to wszelkich orzeczeń wymiaru sprawiedliwości, który w Polsce sprawowany jest przez sądy powszechne. W związku z tym traktuję to spotkanie nie jako przesłuchanie, tylko jako spotkanie publicystyczne - oświadczył.

Podczas konferencji prasowej, zwołanej po opuszczeniu posiedzenia przez Pawlaka, szefowa komisji śledczej oświadczyła, że będzie on wzywany do złożenia zeznań "do skutku".