Michał Siedziako odpowiada prezesowi IPN. Mamy oświadczenie

Karol Nawrocki a sprawa Michała Siedziaki. "Proszę o dżentelmeńskie przepraszam"

Michał Siedziako odpowiada prezesowi IPN. Mamy treść oświadczenia

W swoim wpisie Pan Prezes pokazał pełną treść listu, który skierowałem do niego bezpośrednio po otrzymaniu wypowiedzenia oraz zasugerował, że powinienem go (podobnie jak profesor Antoni Dudek, który również zabierał publicznie głos w tej sprawie) "po gentelmeńsku" przeprosić. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do rzeczywiście wnikliwej lektury tego listu i pozostaję bezradny wobec wspomnianej propozycji. Czy Pan Prezes chciałby, żebym przeprosił go za to, że zostałem zwolniony z instytucji, którą kieruje, za wydanie książki? Czy za upublicznienie tej skandalicznej i godzącej w wolność badań naukowych sprawy? Z przykrością stwierdzam, że zaistniałą sytuacją traktuję jako z gruntu nienormalną.

Do upowszechniania wiedzy o najnowszej historii Instytut Pamięci został przecież powołany. Przypomnę jeden z zapisów ustawy: pracownik Biura Badań Historycznych Instytutu (art. 53): "[...] 4) upowszechnia w kraju i za granicą wyniki swojej pracy oraz badań innych instytucji, organizacji i osób nad problematyką stanowiącą przedmiot jego działania; [...]". Moim zdaniem zapisem tym Ustawodawca jasno określił, że upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski jest dla pracowników Instytutu Pamięci celem nadrzędnym, wykraczającym nawet poza granice państwowe i instytucjonalne. Czy upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie "Solidarności" nie jest takim celem? Jak historyk ma upowszechniać wyniki swoich badań jeśli nie poprzez publikacje? Gdzie jest zapisane, że pracując w IPN powinien publikować je tylko w Wydawnictwie IPN? W świecie naukowym (nie tylko w Polsce, ale i na świecie), o tym, komu "przypisać" daną publikację decyduje afiliacja tj. informacja o miejscu (ew. miejscach) zatrudnienia jej autora, zawierana w konkretnych publikacjach. Publikowanie w różnych wydawnictwach to wręcz uwydatnione działanie na rzecz realizacji celów Instytutu Pamięci. Dzięki temu pracownicy IPN mogą docierać do znacznie szerszego kręgu odbiorców, niż ten, do którego dotarliby publikując tylko i wyłącznie w Wydawnictwie IPN. To są rzeczy zasadnicze, dotyczące wolności badań naukowych oraz tego, czy instytucja powołania do jak najszerszego szerzenia wiedzy o najnowszej historii Polski robi to faktycznie, otwiera się na możliwie szeroką współpracę z innymi instytucjami publicznymi, powołanymi do takich samych celów (taką instytucją jest przecież wydawca mojej książki - Europejskie Centrum Solidarności), czy też wsobną, zamkniętą we własnym kręgu. Pozostawiam również otwartym pytanie: czy instytucje publiczne (takimi są zarówno IPN jak i ECS), powołane do realizacji podobnych celów, powinny ze sobą współpracować, czy rywalizować jak komercyjne firmy?