- Jestem publicznie piętnowany, co sprawia, że moje możliwości znalezienia zajęcia w kraju są bardzo ograniczone. A mam na utrzymaniu rodzinę, w tym trójkę dzieci - mówi w rozmowie z serwisem wpolityce.pl Michał Kuczmierowski .

Michał Kuczmierowski twierdzi, że jest w Londynie. "Szukam pracy"

Z medialnych doniesień wynikało, że Kuczmierowski ma znajdować się na Cyprze Północnym. To kraj nieuznawany na arenie międzynarodowej, dlatego - jak tłumaczono - sprowadzenie go do Polski może być trudnym zadaniem dla śledczych.