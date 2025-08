Podkreśla, że w polityce brakuje wsparcia między kobietami i często to one utrudniają sobie wzajemnie karierę.

Tuż przed lipcową rekonstrukcją rządu mówiło się, że Aleksandra Leo jest faworytką do objęcia teki ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

- To była trudna decyzja, miałam bardzo wiele wątpliwości. To były wątpliwości wyłącznie związane z moją sytuacją osobistą i rodzinną, ale pomimo tego podjęłam decyzję, że przyjmę ten resort i tę propozycję. Miałam za sobą spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem. To było bardzo dobre spotkanie, bardzo dobra rozmowa, za którą jestem bardzo wdzięczna - powiedziała w rozmowie z TVP Info.