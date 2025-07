Rekonstrukcja na plus dla Polski 2050. Trzy godziny rozmów

- Bardzo się cieszę, że premier Tusk powierzył nam zadanie kierowania tym resortem. Dodatkowym resortem. T o duży plus dla Polski 2050 - zaznacza Śliz. - Chcieliśmy odpowiadać za media publiczne, odpolitycznić je . Bardzo się cieszę, że ten resort został nam przekazany - dodaje.

- To normalna rozmowa. Rozmawialiśmy z panem premierem, szczególnie w ostatni poniedziałek, przez ponad trzy godziny. Podjęliśmy wszyscy wspólnie taką decyzję - wskazuje polityk.

Dodatkowy resort dla Polski 2050 to niejedyne zaskoczenie w ostatnich godzinach. Według doniesień medialnych, które potwierdził później na konferencji prasowej Szymon Hołownia, szefować ministerstwu kultury miała Aleksandra Leo. - Mamy dwie równorzędne osoby, które mogły piastować tę funkcję. Marta Cienkowska wzięła na swoje barki bardzo trudne zadanie do zrealizowania i wykonania. To będzie dobra minister - komentuje Śliz w rozmowie z Interią.