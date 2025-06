Mentzen ogłasza. Marcin Możdżonek dołącza do Konfederacji

Sławomir Mentzen "z radością poinformował", że Marcin Możdżonek wstąpił do Nowej Nadziei, partii tworzącej Konfederację. Możdżonek to były siatkarz, który wraz z polską reprezentacją zdobył w 2014 roku tytuł mistrza świata. - Konsekwencją moich działań po karierze sportowej jest wejście do polityki. Naturalną drogą dla mnie było dołączenie do Sławomira Mentzena, do Konfederacji - przekazał sportowiec.