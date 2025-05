Dubicze Cerkiewne to licząca ok. 1560 mieszkańców malownicza gmina wiejska w powiecie hajnowskim na Podlasiu. Jedyna na mapie Polski, w której zwycięstwo w I turze wyborów z 18 maja odniósł Sławomir Mentzen .

Na 992 oddane tam ważne karty wyborcze, 326 miało krzyżyk zaznaczony obok nazwiska kandydata Konfederacji. To 32,86 proc. wszystkich głosów oddanych w gminie.

Jak przekonuje w rozmowie z polsatnews.pl wójt Leon Małaszewsk i , wynik Mentzena to nie zasługa mieszkańców gminy, a przyjezdnych żołnierzy.

- W wyborach na terenie gminy oddano 1003 głosy z czego 247 wyborców dopisało się na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania, a 206 osób zarejestrowało się do listy wyborców internetowo - wskazał, dodając że 45 proc. oddanych głosów pochodziło od osób, które nie są stałymi mieszkańcami gminy.

Choć Mentzen nie szedł do drugiej tury, jego ugrupowanie wskazuje na ogromny sukces. - Nie da się w 2027 r. stworzyć rządu bez Konfederacji. Wyborcy czekają na tę zmian i to my jesteśmy tą zmianą - wskazał szef sztabu kandydata, Bartosz Bocheńczak.