Mateusz Morawiecki w Lublanie: Zjednoczeni możemy się przeciwstawić Rosji

Morawiecki podkreślił na wspólnej konferencji z premierem Słowenii Janezem Janszą, że jego słoweński odpowiednik świetnie rozumie wszystkie zależności, z którymi boryka się Polska.

Premier o sankcjach wobec Białorusi

- W pojedynkę nasze kraje nie są w stanie sprostać neoimperialnym zakusom ze strony naszego wielkiego wschodniego sąsiada, ze strony Rosji, natomiast zjednoczeni możemy im się przeciwstawić, możemy proponować politykę pokojową, ale też politykę skuteczną tam, gdzie trzeba, także eskalację pewnych sankcji, które mamy tutaj przygotowane wobec Białorusi, jeśli sytuacja będzie coraz bardziej napięta - powiedział premier.

Premier zauważył, że podczas spotkania premier Jansza przypomniał, że były takie dni, kiedy dziennie do Słowenii przybywało kilkanaście tysięcy migrantów. Mówił też, że plakaty pokazujące migrantów nielegalnie wdzierających się do Europy od południa były jednym z czynników, które przekonywały Brytyjczyków do wyjścia z UE.

Morawiecki przypominał czas, gdy Polska, Węgry, Czechy i Słowenia przeciwstawiały się polityce migracyjnej "bez granic".

- Co to za państwo, które nie może bronić swoich granic, czy ono jest naprawdę suwerenne? Dla mnie odpowiedź jest jednoznaczna: państwo, aby było suwerenne, musi móc decydować, kto wjeżdża na jego terytorium i wykazywać maksimum empatii, wsparcia, pomocy wobec innych krajów - mówił.

Czas próby dla Europy

Premier podkreślał, że wśród tematów środowych rozmów była nie tylko sytuacja na polsko-białoruskiej granicy, ale też "zacieśnianie się pętli energetycznej", które - jak zauważył - w dużym stopniu jest spowodowane przez politykę rosyjską. Premier mówił, że zwłaszcza Mołdawia i Ukraina doświadczają tu ogromnej presji ze strony Rosji.

- Musimy być zjednoczeni, bo z drugiej strony jest wzmożenie propagandowe, próba destabilizacji UE - powiedział Morawiecki. Zaznaczył, że tę opinię podziela prezydent Francji Emmanuel Macron, z którym spotkał się w środę.

- Dzisiaj reżim Łukaszenki odbił się od wschodniej granicy UE, napotkał na zdecydowany opór. Ale wraz ze swoim prawdziwym mocodawcą siedzącym na Kremlu, na pewno ilość tych zdarzeń, które w jednym czasie zaistniały, może oznaczać, że wszystkie razem zebrane stanowią naprawdę bardzo wysoki okres ryzyka, może oznaczać, że nadchodzi dalszy okres destabilizacji. My tego nie chcemy, chcemy szukać dobrych rozwiązań, ale musimy się przygotowywać na najgorsze - oświadczył.

Ocenił, że seria kryzysów, których doświadczamy, "jest czasem próby dla Europy, w którym musimy być zjednoczeni jako UE i koncentrować się na najważniejszym", a nie na wewnętrznych kłótniach i nieporozumieniach.