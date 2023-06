Mateusz Morawiecki o reakcji na bunt w Rosji: Procedury zadziałały tak, jak powinny

Oprac.: Karolina Głodowska Polska

- Wydarzenia w Rosji pokazują, że wszystko, co się tam dzieje, charakteryzuje się wysokim stopniem nieobliczalności - powiedział premier Mateusz Morawiecki w Białymstoku. Szef rządu ocenił, że bunt w Rosji to tylko kolejne potwierdzenie, iż wzmacnianie polskiego wojska to konieczność. Morawiecki negatywnie ocenił w tym zakresie wcześniejsze działania rządu PO-PSL, mówiąc o "doktrynie, pożal się Boże, poprzedników". Zaznaczył, że w tym przypadku wszystkie procedury reagowania zadziałały tak, jak powinny.

Zdjęcie Premier Morawiecki i minister Mariusz Błaszczak odwiedzili w niedzielę 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy / Kancelaria Premiera RP / materiał zewnętrzny