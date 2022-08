Polska "Który to Hitler?". Pawłowicz o fotomontażu z Tuskiem. Teraz przeprasza

Dyskusja zaczęła się od przerobionego zdjęcia Donalda Tuska z wnuczkami lidera PO, które oglądały telewizję. Na fotomontażu, który pojawił się w sieci, kadr z bajki "Kubuś Puchatek" zastąpiono wizerunkiem nazistowskiego zbrodniarza Adolfa Hitlera.

"A który to Hitler...?" - tak fotomontaż postanowiła skomentować Krystyna Pawłowicz. Jej słowa wywołały oburzenie w sieci. Po kilkunastu godzinach sędzia przeprosiła za swój wpis, tłumacząc, że miał on żartobliwy charakter, a Tusk "wypowiada się w duchu przedwojennych Niemiec". "Jednak usunęłam to pytanie i przepraszam Pana za nie. Proszę nie dawać jednak powodów do takich żartów" - dodawała.

Marcin Matczak komentuje. Pawłowicz pisze o Macie

Do dyskusji włączył się m.in. prawnik Marcin Matczak. "Jeżeli jako państwo nie jesteśmy w stanie usunąć z TK w drodze postępowania dyscyplinarnego osoby, która od dawna jest obrazą dla urzędu, a właśnie zestawiła lidera opozycji z Hitlerem, to znaczy, że rządzi nami nie prawo, a siła - a to znaczy, że rządzi nami coś na kształt mafii" - napisał na Twitterze profesor nauk prawnych.

"Nie zazdrość. Najpierw dopilnuj pan syna" - napisała sędzia w odpowiedzi. Matczak jest ojcem rapera Michała Matczaka, znanego jako "Mata".

"Niech Pani się nie pogrąża i nie manifestuje już więcej swojego chamstwa. Nie reprezentuje Pani sobą absolutnie niczego, czego mógłbym zazdrościć" - przekazał Matczak.

Sędzia reagując na kolejny wpis napisała, by Matczak "się nie pogrążał". Dodała, że "rozrywa go zazdrość i nienawiść". "Zacznij pan poprawianie świata od swego otoczenia" - dodała Pawłowicz.



Pawłowicz w "Patoreakcji"

To kolejna odsłona konfliktu między Pawłowicz a rodziną Matczaków. W 2019 r. komentując tekst utworu Maty "Patointeligencja" pisała: "To to słynne liceum Batorego kształci w kierunku 'patointeligencji'. A tak się chwalą i szczycą swym poziomem... Ciekawe, co o tej laurce myślą nauczyciele z Batorego".

Młody Matczak odpowiedział jej w 2021 roku. W utworze "Patoreakcja" rapuje tłumacząc fenomen poprzedniego utworu: "I każdy normalny to w sumie zrozumiał... / oprócz Krystyny Pawłowicz". W oficjalnym angielskim tłumaczeniu utworu Pawłowicz została zastąpiona wyrażeniem "stara, prawicowa wiedźma".

"Brzydka twarz, brzydkie wnętrze. Brzydota" - reagowała wówczas Pawłowicz.