Niedziela jest ostatnie dniem długiego weekendu, a co za tym idzie - w całym kraju trwają powroty z majówki do domów .

Majówka. Autostrada A4. Utrudnienia

W województwie dolnośląskim występują utrudnienia w ruchu po zderzeniu czterech samochodów na autostradzie A4. Do zdarzenia doszło około godziny 17.30 na autostradzie A4 między węzłami Brzeg i Brzezimierz, na jezdni w kierunku Wrocławia .

Powrót z majówki. Karambol na autostradzie A1

Podobna sytuacja spotkała podróżujących w województwie łódzkim. Tutaj doszło do zderzenia pięciu samochodów osobowych . Nie ma jednak informacji o osobach poszkodowanych.

Jak przekazał dyżurny Punktu Informacji Drogowej w Łodzi, do kolizji doszło w niedzielę ok. godz. 18.10 na 298. kilometrze A1. To odcinek trasy między węzłami Łódź-Północ i Brzeziny.