Po spokojnych, wyżowych dniach czeka nas spora zmiana. W najbliższych dniach nasilą się opady. Będzie to nie tylko deszcz - w wielu miejscach będzie mu towarzyszyć śnieg. Potem nadejdzie uspokojenie, a pod koniec przyszłego tygodnia poważne ocieplenie w całym kraju - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Piątek będzie bardzo podobny, z deszczem we wszystkich miejscach Polski . Dodatkowo na północnym wschodzie spadnie też deszcz ze śniegiem i tam warunki mogą się okazać najbardziej wymagające.

Nieprzyjemna, mokra aura utrzyma się do weekendu. W sobotę cały czas w praktycznie wszystkich miejscach kraju będzie mokro, jednak znowu na północnym wschodzie mogą występować mieszane opady deszczu ze śniegiem. Lokalnie może też się przejaśniać.

Wygląda na to, że końcówka lutego i początek marca będą mokre i nieprzyjemne . Potem jednak nastąpi uspokojenie. Deszczu będzie coraz mniej, a temperatury wyraźnie wzrosną.

Temperatury stopniowo wzrosną. O ile w poniedziałek w większości kraju wyniosą jeszcze od 7-8 stopni Celsjusza, to od wtorku będą zdecydowanie wyższe. Kolejne dni przyniosą na termometrach wartości na poziomie od 8-10 st. C na północnym zachodzie i w centrum do 11-13 na zachodzie i południu.