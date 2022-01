Mark Brzezinski - nowy ambasador USA w Polsce - wylądował w Warszawie w piątek 21 stycznia. "Na warszawskim lotnisku powitał go zastępca szefa misji Bix Aliu oraz przedstawiciel MSZ" - napisano na Twitterze Ambasady USA w Polsce.



Mark Brzezinski w Polsce. Nietypowa pamiątka ambasadora

W sobotę amerykańska dyplomacja w Polsce poinformowała z kolei o rodzinnych pamiątkach, które ambasador Mark Brzezinski przywiózł ze sobą do Polski. "Wśród nich oprawione menu z obiadu, który ówczesny polski rząd wydał dla prezydenta Cartera w 1977 roku" - czytamy w komunikacie.



Do wpisu dołączono zdjęcie menu, które przywiózł ze sobą Mark Brzezinski. Widzimy na nim, że wśród dań, którymi goszczono prezydenta Cartera w Polsce, znalazły się: wędzony łosoś, pasztet staropolski z owocami, zupa grzybowa oraz comber z dziczyzny.

Na deser podano wówczas suflet owocowy, a do picia serwowano wódkę Wyborową, wino oraz szampana.

Mark Brzezinski w Polsce. Nowy ambasador USA

Mark Brzezinski na ambasadora RP został zaprzysiężony w środę 19 stycznia. W uroczystości brała udział wiceprezydent USA Kamala Harris. Brzezinski przysięgał na biblię trzymaną przez jego córkę Aurorę oraz siostrę Mikę.

Zgodę, by to on stanął na czele amerykańskiej dyplomacji w naszym państwie, wydał senat USA w połowie grudnia. Kilka dni później Mark Brzezinski spotkał się z Markiem Magierowskim - ambasadorem RP w Stanach Zjednoczonych.