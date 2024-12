Marianna Schreiber - aktywistka i była prezes partii Mam Dość 2023 - od kilku dni krytykowała inicjatywy działaczy Ostatniego Pokolenia i pisała w swoich mediach społecznościowych, że "zmiany klimatyczne to największe kłamstwo XXI wieku".

"eko terroryści są dobrze opłacanymi pionkami w rękach dużych korporacji. Sami łatają na ekskluzywne wakacje i mają gdzieś interes społeczeństwa czego dają wyraz blokując ulice naszych miast. Jeżeli ich spotkacie, nie bądźcie obojętni. Mówcie im prawdę prosto w oczy" - stwierdziła jeszcze we wtorek na platformie X (pisownia oryginalna - red).

Marianna Schreiber zaatakowała siedzibę Ostatniego Pokolenia gaśnicą

Była żona czołowego polityka PiS przyszła w czwartek do warszawskiej siedziby Ostatniego Pokolenia. 32-latka próbowała wtargnąć do środka i rozpylić tam proszek gaśniczy - przy drzwiach została jednak zatrzymana przez jednego z działaczy i zaatakowała go, obsypując zawartością gaśnicy.