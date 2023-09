Treść listu, jaki Marian Banaś napisał do Andrzeja Dudy , została upubliczniona na stronie internetowej NIK.

Na wstępie szef NIK przekazał, że pisze do prezydenta w związku z działaniami marszałek Sejmu Elżbiety Witek . Poinformował, że o sprawie zostało powiadomione ONZ oraz międzynarodowe zrzeszenie organizacji zajmujących się kontrolą. Jak czytamy, pisma do wspomnianych organizacji przesłano 11 września.

Banaś napisał do prezydenta. Znamy treść listu

Następnie przeszedł do meritum sprawy. "Marszałek Sejmu RP swoim działaniem uniemożliwia funkcjo nowanie Kolegium NIK , bezprawnie ignorując liczne wnioski o uzupełnienie składu Kolegium" - czytamy w treści listu. Ma to - zdaniem Banasia - "ograniczać funkcjonowanie instytucji, którą kieruje".