Marek Lisiński kłamał ws. molestowania przez księdza. Wyrok sądu apelacyjnego

Według sądu duchowny jest niewinny, a do molestowania, o które oskarżał go Marek Lisiński nigdy nie doszło.





Marek Lisiński i oskarżenia o molestowanie

Marek Lisiński twierdził, że padł ofiarą molestowania ze strony księdza Zdzisława W. - wikariusza z jego rodzinnej wsi. Na początku 2014 r. kuria uznała winę księdza. Wówczas Lisiński zaproponował biskupowi, że jeżeli wypłaci mu 200 tys. zł rekompensaty, to ten odstąpi o dalszych roszczeń.

Do ugody nie doszło, więc Lisiński pozwał diecezję, swoją parafię oraz księdza W.

Pierwszy wyrok zapadł w maju 2018 r. przed Sądem Okręgowym w Płocku. Ksiądz W. został uznany winnym, ale miał jedynie wysłać do rzekomego pokrzywdzonego list z przeprosinami. Zarówno duchowny, jak Lisiński odwołali się. Były prezes fundacji ""Nie lękajcie się" żądał 1 mln zł.





Marek Lisiński oskarża o molestowanie. Ksiądz zaprzecza

Rok później "Gazeta Wyborcza" opublikowała artykuł na temat wątpliwości wokół sprawy, informując, iż kuria nadal uważa, że ksiądz Zdzisław W. jest winny, mimo że przed sądem biskupim nie przesłuchano zgłaszanych przez niego świadków. Gazeta dotarła do ofiar duchownego, który, jak się okazało istotnie molestował nieletnich.



Dziennik podał, że ksiądz W. nie wypiera się molestowania seksualnego innych osób, jednak kategorycznie zaprzecza, by molestował Marka Lisińskiego.

Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał wyrok 11 października 2021 r. Podważył wcześniejsze orzeczenie sądu w Płocku, a powództwo Lisińskiego oddalił, uznając że oskarżenia Lisińskiego o wykorzystywanie seksualne przez duchownego są niewiarygodne - informuje Onet, który dotarł do uzasadnienia wyroku.



Marek Lisiński ma zwrócić ks. W. koszty procesu w wysokości ok. 11 tys. zł.



Sąd zwrócił uwagę, że Lisiński relacjonując to samo wydarzenie przedstawił jego trzy różne wersje, a "tak daleko idące rozbieżności nie dają się wytłumaczyć w świetle zasad wiedzy i doświadczenia życiowego, co prowadzić musi do wniosku, że twierdzenia powoda są niewiarygodne",



Lisiński miał również nie być w stanie udowodnić, że był ministrantem u ks. W.