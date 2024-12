Miesięcznica Smoleńska. Protestujący przerwali przemówienie Jarosława Kaczyńskiego

Szef PiS ocenił, że podczas miesięcznic dochodzi do łamania prawa przez protestujących , którzy zakłócają upamiętnianie ofiar. - Mamy tutaj do czynienia z permanentnym łamaniem prawa także przez obecne władze; te poprzednie (władze) trzymały jednak tę grupę awanturników i agentów z daleka od nas"- powiedział Kaczyński.Prezes PiS wyraził nadzieję, że "grupa awanturników i agentów znajdzie się tam, gdzie powinna się znaleźć, to znaczy w polskich zakładach karnych i to na bardzo długie lata".

Przepychanki przed pomnikiem smoleńskim. Protestujący przynieśli transparenty

Miesięcznica smoleńska. Antoni Macierewicz blokował pomnik przed protestującymi

- Mamy do czynienia z działaniem zbrodniczym, którego celem jest zniszczenie pomnika tych, którzy zostali zamordowani przez Rosjan. Ludzie, którzy wspierają Rosjan, chcą to zniszczyć. (...) Bez względu na to, jakie będą konsekwencje, będę bronił tego pomnika, bo to jest obowiązek każdego normalnego Polaka. Bez względu na to, czy robią to inni ludzie, policjanci czy premier, nie wolno zniszczyć pomnika pana prezydenta i tych, którzy zostali zamordowani. To jest nasz obowiązek - oświadczył Macierewicz.