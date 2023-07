Macierewicz o "lex Tusk". "Powołanie komisji to kwestia najbliższego tygodnia"

- Jest już przygotowany skład personalny komisji ds. badania rosyjskich wpływów oraz cała struktura działania. Mam nadzieję, że jej powołanie to kwestia najbliższego tygodnia - powiedział Antoni Macierewicz. Marszałek senior stwierdził również, że do grupy powinni być włączeni politycy, którzy nie znajdują się w parlamencie, ale są ekspertami w dziedzinie "struktur agenturalnych w środowiskach władzy". Prezydencka nowelizacja trafi ponownie do Sejmu po 16 lipca - wówczas kończy się czas Senatu na podjęcie decyzji w sprawie ustawy.

Zdjęcie Antoni Macierewicz / Jacek Szydlowski / Agencja FORUM