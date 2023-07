W Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego i premier Włoch Giorgi Meloni. Po godz. 10:30 odbyło się powitanie szefowej włoskiego rządu, po czym politycy udali się na rozmowy.

Następnie Morawiecki i Meloni spotkali się z mediami, by wygłosić własne oświadczenia.

Spotkanie Morawiecki-Meloni. Premier: Meloni rozumie nasze zdanie w sprawie migracji

- Relacje Polski i Włoch to lata dobrej współpracy i wspólnym rozumieniu rzeczywistości, mamy wspólną wizję rozwoju kontynentu - powiedział premier Mateusz Morawiecki. - Wkrótce w Wilnie odbędzie się szczyt NATO - tam również Polska i Włochy mają bardzo podobne, żeby nie powiedzieć identyczne stanowiska. Wiemy, że bierność wobec Ukrainy byłaby czymś szalenie niebezpiecznym, dlatego Polska i Włochy pomagają Ukrainie i dostarczają broń - dodał.

Reklama

- Jak najbardziej rozumiem także stanowisko włoskie, aby zewnętrzne granice (Unii - red.) były szczelnie chronione. Kwestie azylowe trzeba rozwiązywać w Afryce i Azji, a nie dopuszczać do tego, że setki tysięcy czy miliony migrantów przyjeżdża do Polski czy innych krajów - stwierdził Morawiecki.

Premier podkreślił wcześniejsze stanowisko rządu, że Warszawa nie zgadza się na przymusową relokację uchodźców oraz na kary, co Meloni ma "doskonale rozumieć". Morawiecki zapowiedział również, że w Polsce w tej sprawie zostanie przeprowadzone referendum.

- Polska i Włochy mają jedne z najdłuższych granic zewnętrznych UE, to sprawia, że panuje między nami wzajemne zrozumienie. (...) Wspólnie mówi "tak" Europie, w której można żyć spokojnie i bezpiecznie, a więc szczelność granic jest bardzo ważna - zakończył.

G. Meloni: Nie powinniśmy zarządzać nielegalną migracją, a ją powstrzymać

- Polska jest jedynym krajem europejskim, który podczas mojej kadencji odwiedziałam dwukrotnie - to wystarczy, by pokazać, jak głęboka jest nasza współpraca - powiedziała szefowa włoskiego rządu.

Meloni podkreśliła, że stanowisko Warszawy i Rzymu w sprawie Kijowa jest identyczne. - Będziemy stać u boku Ukrainy, dopóki będzie to konieczne. Zgadzamy się z Polską, by zapewnić Ukrainie prawdziwych gwarancji bezpieczeństwa podczas szczytu NATO w Wilnie - dodała.

Premier Włoch oceniła, że kryzys pandemiczny i wojna w Ukrainie pokazała, że "Europa tak naprawdę nie kontroluje swoich łańcuchów dostaw", dlatego Stary Kontynent "nie jest panem własnego losu".

- Idziemy w kierunku rewizji zarządzania gospodarczego (Unią Europejską - red.). Musimy wspierać nasz rozwój, by zapewnić stabilność tym krajom, które są bardziej zadłużone. Jeśli chodzi do cyfrowej, zielonej i energetycznej transformacji nie można nie uwzględniać inwestycji wewnętrznych państw w tym zakresie. W tym przypadku również mamy takie same poglądy jak Polska - stwierdziła Meloni i dodała, że "zrównoważony rozwój środowiskowy musi iść z zrównoważonym rozwojem społecznym".

Szefowa włoskiego rządu podkreśliła, że zarówno Warszawa, jak i Rzym chcą ograniczyć nielegalną migrację do Europy. - Jestem pod wrażeniem, jak premier Morawiecki silnie wyraża interesy Polski. Pracujemy w kierunku wspólnym, czyli nie jak zarządzać nielegalną migracją, ale jak ją powstrzymać. Rozumiem również stanowisko polskiego rządu, by zapytać własnych obywateli, co o tym sądzą - oceniła Meloni.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!