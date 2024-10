- Sytuacja, gdy w ramach cięcia kosztów zwalnia się troje dziennikarzy, żeby zastąpić ich robotem, to draństwo - tak sytuację w OFF Radiu Kraków skomentował pisarz Łukasz Orbitowski. Jak dodał w rozmowie z Piotrem Witwickim, w przyszłości pojawi się więcej wygenerowanych przez sztuczną inteligencję "wywiadów", podobnych do niedawnego z "Wisławą Szymborską". - Zapomnijmy, żeśmy się kiedyś na to oburzali - polecił.