Londyński sąd zdecydował. Chodzi o kaucję Michała K.

Wstępna rozprawa ws. Michała K. Sąd nie zgodził się na jego zwolnienie

Na ubiegłotygodniowej rozprawie Michał K. był obecny osobiście. Na sali była także jego żona oraz dwójka dzieci. Podczas obrad sądu korzystał on z usług tłumacza. Jego obrończyni przekonywała, że postawione mu zarzuty mają charakter polityczny. Twierdziła, że podejrzany przyjechał do Londynu w celu znalezienia pracy. Poręczała, że Michał K. stawi się na następnych przesłuchaniach i że nie ma ryzyka, aby próbował uciec, bo oznaczałoby to dla niego utratę kontaktu z rodziną. Zaproponowała, wobec tego poręczenie majątkowe i przebywanie pod stałym adresem w Wielkiej Brytanii po zwolnieniu z aresztu.