XXIV Dzień Papieski obchodzony jest pod hasłem "Św. Jan Paweł II . Ewangelia starości i cierpienia". Przesłanie nawiązuje do papieskiego listu apostolskiego "Salvifici doloris" (O chrześcijańskim sensie cierpienia) oraz listu "Do Moich Braci i Sióstr - ludzi w podeszłym wieku" .

Dzień Papieski w polskim Kościele katolickim

Obchodom Dnia Papieskiego towarzyszy co roku zbiórka na stypendia dla zdolnej, ale pochodzącej z ubogich rodzin młodzieży.

Z ubiegłorocznej zbiórki kościelnej i publicznej oraz akcji sms-owej udało się zebrać ponad 11 mln zł , w tym w ramach zbiórki kościelnej ok. 10 tys. wolontariuszy we wszystkich parafiach w Polsce zebrało w sumie 9 mln 812 tys. zł . Odbyła się ona także w środowiskach polonijnych m.in. w Wielkiej Brytanii , Niemczech , Holandii , USA, Norwegii i Austrii ".

Doroczne liczenie katolików

Poza obchodami Dnia Papieskiego, w niedzielę odbywa się również doroczne liczenie katolików uczestniczących w mszy świętej i przystępujących do komunii świętej. Badanie odbywa się we wszystkich parafiach kraju.

W 2022 roku wskaźnik dominicantes (osób uczestniczących w niedzielnej mszy św.) wyniósł 29,5 proc., zaś communicantes (osób przystępujących do komunii św.) 13,9 proc. - wynika z danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC. W stosunku do 2021 r. oznacza to wzrost wskaźnika dominicantes o 1,2 proc., zaś communicantes o 1 proc. W 2021 r. wskaźnik dominicantes wynosił 28,3 proc., a wskaźnik communicantes wynosił 12,9 proc.