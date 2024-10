Podczas gdy sobota jest w Polsce pogodna, choć chłodna, w niedzielę niebo nad naszym krajem zasnuje się chmurami. Od północnego zachodu w głąb kraju przemieszczać się będzie strefa opadów, której mogą towarzyszyć burze.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum, aż po 15-16 st. C w południowych regionach. Niestety, dokuczać nam będzie silny wiatr. W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla większości województw. Reklama

Pogoda już cię nie zaskoczy! Sprawdzaj dokładne prognozy w naszym serwisie

Prognoza pogody. Dynamiczna niedziela w Polsce. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem

Silny wiatr, osiągający prędkość 60-80 km/h, spodziewany jest w prawie całej Polsce, poza Podlasiem, północnym Mazowszem, północnymi powiatami Lubelszczyzny i znaczną częścią województwa warmińsko-mazurskiego.

Właśnie dla tych terenów wydano alert I stopnia, mający obowiązywać od rana do późnych godzin wieczornych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska szacowane jest na 80 proc.

Jeszcze poważniej sytuacja kształtować ma się na Wybrzeżu, dla którego wydano ostrzeżenia II stopnia. Tam może wiać z prędkością do 95 km/h, a na Bałtyku spodziewany jest sztorm do 9 stopni w skali Beauforta. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska ocenia się na 80 proc.

Prognoza pogody. Nowy tydzień pochmurny, ale spokojniejszy

Nowy tydzień powinniśmy przywitać już ze spokojniejsza aurą, z towarzyszącym jej umiarkowanym i dużym zachmurzeniem.

Na północy i miejscami w centrum oraz na wschodzie może przelotnie padać deszcz. Słupki rtęci wskażą od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11-12 w centrum, do 13 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Reklama

We wtorek natomiast zachmurzenie wzrastać będzie do dużego, przez co na wschodzie i w centrum może przelotnie popadać. Temperatura maksymalna w całym kraju od 11 do 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany.



Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!