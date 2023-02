Ksiądz porównał wolontariuszy WOŚP do nazistów. Otrzymał karę od biskupa

Dekret hierarchy kościelnego to reakcja na ostatni wpis księdza w mediach społecznościowych, który zamieścił zdjęcie dzieci ubranych w mundurki Hitlerjugend, które zbierają pieniądze do puszki, czym porównał wolontariuszy WOŚP do nazistowskiej akcji charytatywnej Winterhilfswerk.

Ks. Kneblewski porównał wolontariuszy WOŚP do Hitlerjugend

"Jeżeli przywodzi wam to coś na myśl, to dobrze, ponieważ ludzka bezmyślność porażkę stanowi" - napisał ks. Roman Kneblewski na Twitterze.