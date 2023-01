Wpis księdza wywołał oburzenie wśród internautów podważających jego poglądy. Duchowny postanowił więc nagrać film, w którym rozwija swoje teorie.

"Kobiety w roku Pańskim 1950 ubrane w piękne suknie, porządne. Wdzięczne, kobiece. Samo piękno. A z drugiej strony, jakieś tam Baby Jagi w podartych dżinsach. Takie nie wiadomo, co to chłopczyce, lujczyce, czy to może mają być dziewczyny" - wyjaśnił Kneblewski.

"Bóg objawia się pod osłoną piękna. Mam do was pytanie. Jeśli pięknymi rzeczami należy się zachwycać i ksiądz powinien docenić piękno krajobrazu, roślin, zwierząt, mebli, dzieł sztuki i nie miałby docenić tylko piękna kobiet, to coś chyba nie tak. Chyba świadczyłoby to o obsesji seksualnej" - dodał.

